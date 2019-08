Joogitootjate TOP: väikepruulijad ronisid täielikku tippu

Peenjoogivabriku Nudist kaasasutaja Mihkel Männiku sõnul tõi ettevõttele edu näiteks edasimüüjate arvu suurenemine. Foto: Andras Kralla

Joogitootjate TOPi esikolmikusse platseerusid väiketootjad Pühaste Pruulikoda ja Peenjoogi-vabrik Nudist, mis näitab selgelt, et tarbijatel on tekkinud mõne üksiku kaubamärgi asemel valikuvabadus.

Kolmandale kohale tõusnud Värska Vesi ASi juht tõdeb aga, et kasvu üheks põhjuseks on asjaolu, et Eesti inimesed toituvad aina tervislikumalt.