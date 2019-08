Ahti Heinla on Amazonist neli aastat ees

Nii Skype'i kui ka Starshipi asutaja Ahti Heinla rääkis tänases hommikuprogrammis, et pakirobotite turule toomine on olnud märkimisväärselt keerulisem kui Skype'i tegemine. Foto: Eiko Kink

40 miljonit dollarit kaasanud pakirobotite ettevõttel Starship Technologiesil on Ameerikat vallutama minnes konkurentide ees selge tehnoloogiline eelis ning suurte kaubandushiidude, nagu Amazoni ning FedExi, pakiroboteid pole seega põhjust karta, rääkis ettevõtte kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Ahti Heinla.

"Jah, me oleme selgelt kõigist teistest ees selles mõttes, et meie teeme juba palju vedusid iga päev ja oleme igapäevases kommertsiaalses opereerimises. Konkurendid on küll teadvustanud, et nad kavatsevad robotit arendada, aga meie teadvustasime seda neli aastat tagasi," rääkis Heinla.