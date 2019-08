DNB eksis rahapesureeglite vastu

DNB Foto: Scanpix

Norra finantsinspektsioon leidis, et DNB on märkimisväärselt eksinud rahapesureeglite vastu, vahendab Reuters.

Eelmise aasta lõpus läbi viidud inspektsiooni tulemusena selgus, et DNB olukord on küll võrreldes 2016. aastaga paranenud, ent viimase analüüsi kohaselt on puudujääke endiselt üksjagu ning nendega tegelemisega on venitatud liiga kaua.