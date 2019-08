Helme ja Vaheri koostöö jätkub

Mart Helme ja Elmar Vaher surusid ajakirjanike ees kätt. Foto: Liis Treimann

Täna hommikul kohtunud politseijuht Elmar Vaher ning siseminister Mart Helme otsustasid omavahelisele tülile joone alla tõmmata.

Helme ütles ajakirjanikele, et nii tema kui Vaher on mõnevõrra emotsionaalsed olnud. Nüüd aga on aeg tüli lõpetada ning eesmärkidele keskenduda.