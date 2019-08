Venemaa arvestab eelarves eriti madala nafta hinnaga

Vladimir Putin Foto: Scanpix

Nafta hind võib olla tasapisi küll ülespoole rühkimas, ent Venemaa president Vladimir Putin sellele panustada ei julge – Venemaa tänavune riigieelarve arvestab ajalooliselt madala nafta hinnaga, vahendab Bloomberg.

Venemaa mõttekoja Economic Expert Groupi eelarvespetsialist Alexandra Suslina ütles, et Venemaa seekordne eelarve arvestab teisel poolaastal Vene nafta barrelihinnaks 49,2 dollarit. See on madalaim viimase kümne aasta jooksul. Sealjuures on tähelepanuväärne, et esimesel poolaastal arvestati barrelihinnaks suisa 42 dollarit.