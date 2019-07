Finantsinspektsioon hakkab Eesti krüptoturgu korrastama

Krüptoraha automaat Sikupilli Prismas. Foto: Liis Treimann

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et juba varsti hakkab inspektsioon korrastama Eesti krüptoturgu.

Kilvar Kessler rääkis, et siiani on Eestis krüptorahaga tegelejad registreeritud rahapesu andmebüroo juures, aga sisulist järelevalvet krüptorahaga professionaalselt tegelejate suhtes ei ole. Tema sõnul on organisatsioonis FATF, kus lepitakse globaalset kokku rahapesu tõkestamise reegleid, nüüd adutud, et krüptomaailma võidakse kasutada ka kurjadel eesmärkidel. "Ta mitte ainult ei ole väga volatiilne investeerimisobjekt või vähem arenenud infrastruktuuriga turgudel maksevahend, vaid ta võib olla ka pimedate jõudude eesmärkide kasutamiseks võimalik vahend," rääkis Kessler.

Seetõttu on kokku lepitamas, et krüptorahaga professionaalse tegelejate üle peaks järelevalvet tugevdama. "Eestis on minu andmetel üle 800 tegevusloa välja antud. Päris suur arv. Nüüd on siis see küsimus Eestile lühemas perspektiivis, et kuidas me need 800 purki saame, et me suudaksime aru saada, kes nad täpselt on, millega nad tegelevad," ütles Kessler.

Esimene samm selleks on tema sõnul riigilõivude tõstmine, et need, kellel tõelised ärikaasused ei ole, kukuvad siis valikust välja raha tõttu. "Need, kes jäävad - vaatame, kes hakkab nendega tegelema ja turgu korrastama," ütles ta.

Finantsinspektsioonil on tema sõnul turu korrastamise kogemus 2010. aastast, kui võeti puhastada makseteenuste turgu. Teine kogemus on aastast 2014-2015, kui korrastati kiirlaenuturgu. "Kaks väga keerulist kogemust meil on olemas ja ma arvan, et me oleme Eesti need mõlemad asjad suhteliselt normaalselt ära lahendanud. Vaatame nüüd, kuidas krüptotemaatika laheneb lähiaastatel," ütles ta.

Esmane eesmärk on tema sõnul üldse aru saada, mis seal turul toimub. "Teine eesmärk on proovida mõistlikul tasemel neid pahalasi tõkestada krüptomaailma kaudu oma kas raha pesemast, terrorismi rahastamast või rahvusvahelisi finantssanktsioone rikkumast," ütles ta.

Kessler rõhutas, et Eesti oli finantsjärelevalvega üks esimesi peale Ameerika Ühendriikide, kes üldse mingeid reegleid ja soovituslikke juhendeid tegi. "Sel suvel kas tulevad või on juba tulnud välja sellesama FATFi poolt standardid, mis räägivad, kuidas krüptomaailma reguleerida rahapesu tõkestamise aspektist. Loomulikult riigid peaksid varem või hiljem need reeglid oma õigussüsteemidesse üle võtma, nii et õige pea," vihjas Kessler, millal täpsemalt Eestis asjad juhtuma hakkavad.

