Swedbanki rahapesuraportiga läheb plaanitust kauem

Swedbanki rahapesuraporti avaldamine lükkub edasi. Foto: Scanpix

Rootsi finantsinspektsioon teatas täna, et lükkab mitme kuu võrra edasi Swedbanki rahapesuraporti avaldamise.

Esialgu pidi raport avaldatama oktoobris, kirjutab Reuters. Inspektsiooni teate kohaselt on raporti uueks tähtajaks märgitud aga uue aasta algus ning edasilükkamise põhjus on selles, et uurijatel tuleb läbi töötada väga suur kogus materjali. Reutersi saadetud teatest selgub ka, et vaatluse alla on võetud SEB tegevus.