Inbank: panga töötajatele tehakse pidevalt häid pakkumisi

Inbanki juht Jan Andersoo IT-sektoris palgakasvu raugemist ei ennusta, kuid tema sõnul on "kaitseliine", millega ettevõte saab töötajate lahkumise riski maandada. Foto: Jaanus Lensment

Töötajat hoiab ametis siiski hea töökeskkond ja meeldivad kolleegid ning alles siis hakkab spetsialist mõtlema raha peale, arvas Inbanki juht Jan Andresoo.

Andresoo tõdes, et panga töötajad on tööjõuturul väga atraktiivsed. „Neile tehakse pidevalt häid pakkumisi, seega peame reageerima,“ märkis Andresoo. Seetõttu on pangajuhi sõnul Inbankis palgad kasvanud eelmise aastaga võrreldes 5–6 protsenti.