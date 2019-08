Mediaanväljamakse jääb keskmisele palgale alla mitusada eurot

Aastaga kasvas mediaanväljamaksed ligi 100 euro võrra. Foto: Andres Haabu

Kui keskmine palk oli teises kvartalis 1419 eurot, siis maksu- ja tolliameti andmetel oli mediaanväljamakse 1115 eurot. Töötajatele välja makstud summa oli 2,24 miljardit eurot eurot ja väljamakse tehti 585 392 inimesele.

Võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga suurenes mediaan 98 euro võrra ehk 1017 eurolt 1115 euroni. Eelmise aasta teises kvartalis tehti väljamakseid 574 200 inimesele summas 2 04 miljardi euro eest ehk üle 201 miljoni euro vähem.

Maakondade võrdluses oli tänavu aasta esimeses kvartalis kõige kõrgem mediaanväljamakse jätkuvalt Harju maakonnas ning kõige madalam Ida-Viru maakonnas, vastavalt 1218 eurot ja 897 eurot. Alla tuhande euro jäi mediaanväljamaksed veel Valga (950 eurot) ja Võru (984 eurot) maakonnas.

Loe lisaks

28. august 2019 Palgasurve kasvab, kuid lagi juba paistab

Mediaanväljamakse tähistab summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt. MTA iga kvartali väljamaksete statistika sisaldab palka ja muud tulumaksuga maksustatavat töist tulu, mida tööandja deklareerib igas kuus tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonis. Selle hulka ei kuulu koondamishüvitised.

Täna kirjutas Äripäev sellest, et erinevate valdkondade ettevõtjad tunnistasid, et tänavu hakkab keskmise palga kasv tõenäoliselt pidurduma. Põhjusteks see, et majanduskasvu väljavaated on kesised, tööstus otsib aktiivselt viise, kuidas tegevust automatiseerida ja ka töötajad ei saa palka kasvatada konkureerivate pakkumistega. Lisaks teatas täna statistikaamet teise kvartali keskmise palga, mis kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes üle 7 protsendi. Keskmine palk oli teises kvartalis oli 1419 eurot.