Palgasurve kasvab, kuid lagi juba paistab

Tööjõuvahendusfirma Hansavest Rental omanik Janek Sirg ennustas, et tänavu keskmine palk nii kiiresti ei tõuse, kuid sissetulekuid võib hakata järgnevatel aastatel kasvatama hoopis inflatsioon. Foto: Andras Kralla

Erinevate valdkondade ettevõtjad tunnistasid, et tänavu hakkab keskmise palga kasv tõenäoliselt pidurduma, sest majanduskasvu väljavaated on kesised, tööstus otsib aktiivselt viise, kuidas tegevust automatiseerida ja ka töötajad ei saa palka kasvatada konkureerivate pakkumistega.

Tööjõurendiga tegeleva Hansavest Rental OÜ juht Janek Sirg tunnistas, et palgasurve on endiselt suur, kuid see ei tohiks kasvada nii kiiresti kui eelmistel aastatel. „Oleme ka palkasid tõstnud, kuid me ei suuda kunagi pakkuda sellist palka, mida küsitakse, sest kõik tahavad kogu aeg rohkem ja rohkem,“ nentis Sirg.