Pipedrive’i asutaja: arveid ei suutnud maksta – kodus keerati gaas kinni ja pank võttis auto ära

Miljonite dollarite eest investeeringuid kaasanud müügijuhtimistarkvarafirma Pipedrive’i juht Timo Rein rääkis pikas intervjuus portaalile raha.geenius.ee, millisest kadalipust tema koos oma äripartnerite ja perekonnaga läbi käis, kui firmat käima tõmbas, kirjutab homme, 29. augustil Äripäeva tellijatele ilmuv eriväljaanne Alustava ettevõtja A ja O.

Timo Rein märkis intervjuus, et talle tundub võõras mõte sellest, et ta ongi nüüd edukas ettevõtja. Ligi kümme aastat tagasi alustanud Pipedrive’il on täna kontorid Tallinnas, Tartus, Lissabonis, New Yorgis, Londonis ja Prahas.