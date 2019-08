Maxima uus juht tahab osta rohkem kaupa Eestist

Maxima Eesti uus tegevdirektor Edvinas Volkas ütles, et nad võtavad muude teemade hulgas fookusesse ka sortimendi parendamise ning soovivad suurendada Eesti hankijate osakaalu.

Edvinas Volkas Foto: Raul Mee

Maxima uus tegevjuht on ametis olnud kõigest kuus nädalat ning näeb, et Eestis on liiga palju kaubanduse ruutmeetreid ning konkurents on väga tihe. See teda ei heiduta. „Me tahame jätkuvalt laieneda, kuid seda tuleb teha väga targalt. Ühelt poolt on võimalik laieneda nii, et suurendame olemasolevaid kauplusi, ning teine võimalus on ehitada uusi kauplusi,“ ütles ta. „Suurim investeering ongi just olemasolevate kaupluste renoveerimisse. Järgmisel nädalal avab uksed näiteks Tartu Zeppelini keskuse Maxima XX pärast pooleaastast ehitusperioodi.“