Paldiski miljarditehase rajajat Tartu juhtum ei hirmuta

Sadam on üks magnet, mis metanoolitehast just Paldiskisse tõmbab Foto: KÜLLIKE ROOVÄLI, Postimees/Scanpix

Šveitsi kontserni Larkwater juhataja Juha Mikkonen on kindel, et Paldiski metanoolitehas alustab tööd juba viie aasta pärast.

Paldiskisse ehitatava metanoolitehase orienteeruv maksumus on 1 miljard eurot. Mikkoneni sõnul on projekti õnnestumiseks oluline, et inimesed teaksid sada protsenti, mida ettevõte Paldiskis teeb. "Selles pole midagi ohtlikku, karta pole midagi, ning teisalt toob tootmine palju eeliseid: uued töökohad, linnast saab suurim metanoolitootja Euroopas. Usun, et see meelitab ligi ka teisi suuri tootjaid ja uusi ettevõtteid," ütles Mikkonen intervjuus Delovõje Vedomostile.