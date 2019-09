Hans H. Luik soovitab pensionifondide raha PPP-projektidesse kaasata

Hans Luik Foto: Liis Treimann

Ärimees Hans H. Luik esitas pühapäeval saates "Olukorrast riigis" idee, et Eesti pensionifondide raha võiks kaasata suurte taristuobjektide väljaehitamiseks, kui riik otsustab hakata seda tegema koostöös eraettevõtetega niinimetatud PPP-projektide raames.

"Ainus loogiline viis, milline eraraha sinna võiks tulla, on see sama pensionifondide raha - investeerimiskonto kasutajatele, nendele, kes ei taha raha kohe ära kulutada elamise peale - võiks luua võimaluse investeerida mingisse objekti, kus põhiettevõtjaks on riik ja kus tootlus ületakse 1-1,5 protsendiga inflatsiooni," ütles Luik saates.