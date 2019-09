Gunnar Kobin jäi kiirendusrajale pidama

Nordica lennu ettevalmistused Tallinna lennujaamas. Foto: Eero Vabamägi / Postimees / Scanpix

Tippjuht Gunnar Kobin loobus juba augusti alguses Nordica juhi kohast, lennufirma etteotsa sai lennundusspetsialist Erki Urva.

Mõne aja eest Nordica juhi ametikoha vastu võtnud Kobin tunnistas nüüd, et ettevõttega tutvust tehes sai ta aru, et Nordica vajab lennundusalase kompetentsiga tegevjuhti selle asemel, et oodata, kuni väljast tulnud juht sellise oskuse omandada suudab. Kui Äripäev küsis Kobinilt juunis, mis seos on tal lennundusega, siis ta sellele küsimusele ei vastanud. Küll aga ütles ta, et peab end kärsituks juhiks ja loodab Nordica pähkli katki hammustada.