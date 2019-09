Nordica uus juht: Kobin kahtles oskustes

Nordica uus juht on Erki Urva. Foto: Raul Mee

Täna ametlikult Nordica juhiks saanud Erki Urva ütles, et ettevõtte juhi kohal olnud Gunnar Kobin oli teinud küll juba juhtimisplaane, ent kahtles siiski oma oskustes.

„Ma kohtusin suvel paar korda Gunnariga, ta avaldas tõepoolest kahtlust, et valdkond on keeruline ja ta pole sellega kokku puutunud,“ nentis Urva, lisades, et Kobin tunnistas toona, et ehk peaks tõesti keegi lennunduskogemusega inimene Nordica eesotsas olema.