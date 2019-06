Gunnar Kobin hakkab saama palka 15 000 eurot

Gunnar Kobin asub Nordicat juhtima tänavu sügisel. Foto: Andres Haabu

Riiklikku lennufirmat Nordica 1. septembrist juhtima asuva Gunnar Kobini brutopalgaks saab 15 000 eurot kuus, kinnitas Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel Ärilehele.

"Gunnar Kobini juhatuse liikme tasu on 15 000 eurot, tal ei ole ametiautot ega ametitelefoni. Tasu on kooskõlas vastutuse ja väljakutsete ulatusega ning peegeldab ka konkreetse inimese varasemat töökogemust ja kompetentse," selgitas Tiivel väljaandele.

Kobini töötasu on üle 5000 euro kõrgem kui eelmistel Nordica juhatuse esimeestel Hannes Saarpuul ja Jaan Tammel ning ületab mäekõrguselt ka enamikke teisi riigifirma juhtide palkasid.

Neljapäeval selgus, et varem börsifirmat Ekspress Grupp juhtinud asub sügisest Nordica etteotsa. Kobiniga sõlmis Nordica viieaastase tähtajalise lepingu.

Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel ütles samal päeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Nordica juhiks valitud Ekspress Grupi nõukogu endine esimees ja kunagine juht Gunnar Kobin on näidanud end võimeka juhina.

Tiivel selgitas, et Nordica juhi kohale oli eesmärk leida võimekas üldjuht, kes suudaks ühte gruppi koondada kõik Eesti riigile kuuluvad lennundusettevõtted ehk Nordic Aviation Groupi (Nordica), Transpordi Varahalduse ja Regional Jeti. Tiiveli sõnul oodatakse, et Kobin paneks need firmad ühte jalga käima, et tagada Nordica jätkusuutlikkus ning vajadusel ka võimekus Tallinnast lennata.

Tiivel jätkas, et uue juhi otsingutel jälgiti ka seda, et tal oleks kapitali kaasamise ja investorite leidmise kogemus, aga ka taust turunduses ning ärianalüütikas. "Gunnari varasemad kogemused vastavad sellele," hindas Tiivel.

Pärast ametlikku kinnitust, et Nordica palkab Gunnar Kobini uueks juhiks, ütles Kobin, et peab end täiesti tavaliseks, võib-olla vaid üle keskmise nõudlikuks ja kärsituks juhiks. "See kärsitus aitas mul välja mõelda ja käima tõmmata Ülemiste City linnaku, kus täna naljalt vaba tuba ei leia ning aidata uuesti jalgadele Ekspress Grupi, kui ta 10 aastat tagasi oli kummuli kukkumas," rääkis ta Äripäevale. "Ma loodan, et see kärsitus on minus täna veel alles selleks, et Nordica pähkel lahti hammustada," lisas ta.

Kobiniga koos töötanud inimesed kirjeldavad Kobinit aga järgmiselt: ambitsioonikas, keskmisest konfliktsem, golfifänn ja suurepärase oskusega endale head boonused välja kaubelda.

"Ta on sama tüüpi inimene nagu Aivar Pohlak," ütles näiteks Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits.

Eelmise aasta suvel lahkus Nordica juhi kohalt Jaan Tamm. Tema ameti võttis üle Hannes Saarpuu, kes lahkus ametist mai lõpus.

Gunnar Kobin oli Ekspress Grupi juhatuse esimees aastatel 2009–2016 ja kuulus pärast seda ettevõtte nõukogusse kuni 2018. aastani.