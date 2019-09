Peterson Nordica uuest juhist: riigi jaoks rahulik variant

Lennundusekspert Toomas Peterson. Foto: Raul Mee

Lennundusekspert Toomas Peterson nentis, et Nordicat vedama hakanud Erki Urva on küll hea juht, aga määravaks saavad siiski riigi ootused lennufirmale.

„Ma arvan, et ta on praegusele omanikule rahulik variant, kes on stabiilne, kes ei hakka tooli peal üles-alla hüppama ja oma tahtmisi peale suruma, vaid kuulab, kui on omaniku poolt mingeid suuniseid, ja püüab neid täita. Ja kvaliteetselt püüab täita,“ arutles Peterson oma pikaaegse tuttava Urva üle.