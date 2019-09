Tippametnik: olukord meenutab kriisi

Tööinspektsiooni on jõudnud eelmise aasta algusest sama palju koondamiste ja ettevõtete pankrottidega seotud juhtumeid, kui jõudis kriisi ajal. Samuti on suurenenud ahistamisjuhtumite arv ja kasvanud on võõrkeelsete töötajate pöördumine tööinspektsiooni.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu sõnul tahavad töötajad tihti tööandja juurest päevapealt ära minna ja samal ajal saada ka selle eest hüvitist kolme kuu keskmise palga väärtuses. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu rääkis täna Äripäeva hommikuprogrammis, et tööinspektsioon näeb juba eelmise aasta lõpust alates väga palju juhtumeid, mis on seotud koondamiste ning ettevõtete pankrottide ja likvideerimistega. „Teatud trendides näeme sarnasusi aastatega 2007–2009, kui tuli majanduslangus,“ tõdes ta. Ta meenutas, et majanduslanguse ajal käsi tööinspektsioonist läbi 6000 vaidlust, mis on 2-3 korda rohkem kui tavaliselt.