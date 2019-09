TripAdvisor tõrjub süüdistusi

Reisiportaal TripAdvisor tõrjub tagasi süüdistusi, et tal pole õnnestunud peatada valehinnangute voolu leheküljele, mis kunstlikult kergitavad hindeid hotellidele.

Reisikogemuste hindamise portaal on tarbijagrupi Which? tule all, kes peab portaalile saadetud kasutajate kommentaaride mudelit erakordselt kahtlaseks.