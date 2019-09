Audit võib päästa ootamatustest ja säästa raha

Foto: Liis Treimann, Eesti Meedia / Scanpix

Kuni sadu tuhandeid eurosid maksev õiguslik audit tuleb tehingute korral kasuks nii ostjale kui ka müüjale, aidates vältida hilisemaid ootamatusi, mille korda ajamine võib osutuda kallimaks kui isegi algne tehinguhind, rääkisid spetsialistid Äripäeva raadio saates „Triniti eetris“.

Sisuliselt on õiguslik audit ekspertide koostatud hinnang tehinguobjektist, mis aitab auditi tellijal välja selgitada kõik selle puudused. „Tegelikult teeme me kõik igapäev auditit. Kui näiteks ostame puuvilja, siis koputame selle koorele, et aru saada, millised on selle omadused,“ selgitas Triniti advokaadibüroo vandeadvokaat Ergo Blumfeldt.