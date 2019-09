Ettevõtja majanduse jahenemisest: nutame siis, kui peame

Rahandusministeerium avaldas täna viimase aja väikseima majanduskasvu prognoosi. Kui mõni ettevõtja hindab majanduse olukorda veel stabiilseks, siis leidub ka neid, kel puudub olukorra suhtes igasugune optimism.

Logistikafirma DSV Estonia juht Jaan Lepp tõdes, et nende sektoris annab majanduse jahenemine tunda küll ja optimismiks põhjust ei ole. Foto: Andres Haabu

Logistikafirma DSV Estonia OÜ juht Jaan Lepp ütles, et nende ettevõte tunneb majanduse jahenemist küll. Kaubamaht on vähenenud ja see paistab välja ka ettevõtte majandustulemustes. „Mitte mingist otsast ei kasva. Ja nii juba pikemat aega,“ ütles Lepp. „Mingit optimismi küll ei ole,“ lisas ta.