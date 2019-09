Leedu süüdistab Ossinovski firmat sidemetes Putini lähedastega

Ossinovski ettevõtted on Leedus riigihangetelt praktiliselt eemaldatud. Foto: Andras Kralla

Leedu süüdistab Oleg Ossinovskile kuuluvat ettevõtet sidemetes Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlastega ega lase seetõttu võidetud riigihanget täita.

Möödunud nädalal selgus, et Leedu valitsus otsustas takistada Oleg Ossinovskile kuuluva Skinest Raili tütarfirmat Vitras-S riigihanke täitmisel. See tähendab, et kuigi Vitras-S on võitnud hanke Kaunase piirkonnas raudtee parandamiseks, ei saa Leedu riiklik raudteefirma Lietuvos Geležinkeliai Vitras-Siga lepingut sõlmida, kuna see on riigi julgeolekule ohtlik. Komisjon, mille ülesanne on strateegilisi hankeid kontrollida, väidab, et Vitras-S on seotud Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlastega.