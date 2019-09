Linnamäe ostab ulukilihatootja

Ärimees Margus Linnamäe ettevõte UP Invest ostab ulukiliha töötlemisega tegeleva Linnamäe Lihatööstuse.

Läänemaal Linnamäe Lihatööstuse tootmisruumides. Foto: Eiko Kink

UP Investiga samasse kontserni kuulub ka praegu üks lihatoodete ettevõte Lihasaaduste Wabrik, kuid ostja avaldas konkurentsiametile edastatud teates lootust, et tegemist on suhteliselt väikese turuosaga lihatoodete tootjaga.