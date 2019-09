Eesti idufirma loob eriti tarka robotniidukit

Šotimaal ja Itaalias robootikat õppinud eestlane Joan Kangro kaasas investoreilt 450 000 eurot, et oma iduettevõttega luua maailma kõige intelligentsem robotmuruniiduk, kirjutab ITuudised.

Uudne robotniiduk saab ise aru, kus muru ära lõpeb. Foto: Erik Prozes

Kangro asutatud ettevõte Kingdom sai Eesti ning välismaistelt investoritelt seed-round-investeeringuna 450 000 eurot, et alustada niiduki tootmisega. Investorite seas olid ka Eesti fondid Superangel ja United Angels.

Kui praegused robotmuruniidukid liiguvad ebakorrapärase trajektooriga ning nende tegutsemisraadiust piirab kaabel, siis Kingdomi robotmuruniiduk piirdekaablit ei vaja, suutes masinnägemise abil tuvastada muru ääred, lõikamisalad saab aga määrata aerofotosid kasutades.

Lisaks sarnaneb Kingdomi trajektoor inimese liikumismustrile – ta ei lähe ühest kohast mitu korda üle ja suundub vaid kohtadesse, kus pole veel käinud.

Vähemtähtis pole Kangro sõnul ka see, et Kingdomi robot on ohutu. "Kui praegu turul olevad robotid ei näe enda ümber ja võivad kujutada ohtu lastele ja loomadele, siis meie oma keerab ringi või jääb seisma, kui inimesed või loomad liiguvad robotile liiga lähedal," selgitas ta.

