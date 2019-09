Aeg ei tagane Perlingu kandidatuurist

Valitsus pole jõudnud otsusele, kas Lavly Perling peaks jätkama peaprokuröri ametis või mitte. Foto: Andras Kralla

EKRE ei esita oma kandidaati peaprokuröri kohale, kuid ootab justiitsministrilt Lavly Perlingu asemel teist nime, kirjutab Postimees.

Justiitsminister Raivo Aeg plaanib aga EKRE vastuseisust hoolimata esitada peaprokuröriks praegu ametis oleva Perlingu. Niisiis on ses küsimuses poolteist kuud enne Perlingu ametiaja lõppu täielik punnseis.

Äripäev kirjutas septembri alguses sellest, et peaprokuröri valik tekitab valitsuses paksu verd. Peaminister Jüri Ratas rääkis siis, et ta ei muretse selle üle, et uue peaprokuröri valikul kell tiksub, kuna usub, et et justiitsminister Raivo Aeg toob nii pea kui võimalik peaprokuröri kandidaadi valitsusele arutlemiseks.