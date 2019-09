Peaprokuröri valik tekitab valitsuses paksu verd

Praegune riigi peaprokurör Lavly Perling. Tema ametiaeg lõppeb oktoobris. Foto: Postimees/Scanpix

Valitsus ei ole endiselt järgmise peaprokuröri ära otsustanud. EKRE seisab kindlalt praeguse peaprokuröri Lavly Perlingu jätkamise vastu, Perlingut toetav peaminister Jüri Ratas usub seevastu, et koalitsioon jõuab konsensusele.

EKRE esimees ja valitsuse siseminister Mart Helme sõnul ei poolda EKRE endiselt praeguse Lavly Perlingu jätkamist peaprokurörina. „Küsida, kas ta jätkab või ei, on koalitsiooni nõukogu otsustada,“ ütles Helme. Ta lisas, et ühtegi teist peaprokuröri kandidaati ei ole avalikkusele välja käidud põhjusel, et vastasel juhul rebitaks kandidaadid tükkideks. „Ei käigi välja enne, kui on kokku lepitud, kas kellegi välja käidud kandidaat sobib peaprokuröriks või ei,“ märkis ta.