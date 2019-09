Raskustes Stockmanni uus juht kavandab suuri investeeringuid veebipoodi

Stockmanni aktsia hind on pärast uue juhi teatamist augustis tõusnud 8 protsenti, 1,97 euro pealt 2,15 euro peale. Foto: Raul Mee

Stockmann Grupi uus juht Jari Latvanen ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et kavatseb nii Eestis, Lätis kui ka Soomes investeerida jõuliselt veebipoe arendamisse.

Stockmanni jaemüük on eriti emamaal Soomes olnud kogu selle aastakümne vältel raskustes, kuna kontseptsioon "parem teenindus kallimalt" pole odavate veebikaubamajade pealetungile vastu pidanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Äsja Stockmann Grupi juhiks saanud Jari Latvanen aga pole valmis veel traditsiooniliste kaubamajade kadumist kuulutama, kuigi ka sel aastal on kasum allamäge läinud.

Augusti alguses teatas Stockmann koos teise kvartali tulemustega oodatud juhivahetusest. Senine juht Lauri Veijalainen lahkus ootamatult ametikohalt tänavu märtsis. Uueks tegevjuhiks määras nõukogu Jari Latvaneni, kes on varem töötanud muuhulgas HKScani tegevjuhina ning Stora Enso asepresidendina.

Päev enne uue juhi teatamist kirjutas Soome majandusleht Kauppalehti, et Stockmanni võib koguni ähvardada pankrot. „Stockmanni tegevus on praegu nagu avatud haav, millest pidevalt voolab verd. See verejooks on vaja peatada,“ ütles Stockmanni tuntud investor Kim Lindström Kauppalehtile siis.

Stockmanni aktsia hind on pärast uue juhi teatamist tõusnud 8 protsenti, 1,97 euro pealt 2,15 euro peale. Viimastel aastatel on samas aktsia hind näidanud pidevat langustrendi: üheksa aastat tagasi kauples aktsia veel 30 euro juures.