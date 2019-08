Stockmanni ähvardab pankrot

Hullud päevad Stockmannis. Foto: Raul Mee

Stockmannis on sõna otseses mõttes hullud päevad: äri läheb kehvasti ja investorid näevad ettevõtte päästmiseks vaid halbu variante, valmistudes samal ajal rahast ilma jääma.

„Stockmanni tegevus on praegu nagu avatud haav, millest pidevalt voolab verd. See verejooks on vaja peatada,“ ütles Stockmanni tuntud investor Kim Lindström Kauppalehtile.