Maxima tõmbas Tartu linna Lidli vastu konkurentsisõtta

Lidli kavatsusele ehitada Tartusse Kalda tee äärde oma poehoone on naabruskonnas nelja poodi pidav Maxima linnavõimude üllatuseks vastanud kohtukaebusega detailplaneeringu tühistamiseks, kirjutab Tartu Postimees.

Tartu linna õigusteenistuse vanemjurist Kadri Valdre ja linnasekretär Jüri Mölder leidsid, et linn on tõmmatud konkurentsivõitlusesse. Valdre sõnul on Maxima kaebus üllatus, kuna menetluse kestel ei tulnud Maximalt kui planeeringualaga külgneva krundi omanikult ühtegi kaebust vaatamata sellele, et Maxima oli detailplaneeringusse kaasatud.