Raadiohommikus: Enn Veskimäe mantlipärija

Enn Veskimägi Standardi vabrikus Marja tänaval. Foto: Andres Haabu

Septembri alguses selgus, et suurärimees Enn Veskimägi on taandunud mööblitootja Standard juhatusest ning pärast pikaaegset üleminekuperioodi võttis tema positsiooni nüüd täielikult üle Priit Tamm, kes on töötanud pea 17 aastat Standardi juhatuses.

Kolmapäevases hommikuprogrammis uurime Tammelt, mida võib oodata mööblitootjalt tema juhtimise all, mille poolest erineb tema juhtimisstiil Enn Veskimäe omast ja palju muudki.

Nädalavahetusel toimus Viru hotellis seitsmendat korda seminar „Kinnisvara 2019“, kus lisaks praktilistele nõuannetele räägiti kinnisvaraturu hetkeolukorrast ehk kas on oodata krahhi või käib buum edasi. Mis seminarilt kõlama jäi, räägib Koidu Ehituse juhatuse liige Karin Vinkel.

Samuti vaatame peale sellele, millistest olulistest teemadest kõneles õiguskantsler Ülle Madise oma aastaülevaates.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Triniti eetris“. Saate teemaks on korteriühistute suhted haldusfirmadega. Kuidas vältida pettusi, mida jälgida haldusfirmaga koostöö tegemisel, kuidas haldusfirmast raha tagasi saada ning kes vastutab korteriühistu poolt, kui selgub, et haldusfirma on käitunud ebaausalt? Nendele küsimustele aitab saates vastuseid saada advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Anna Liiv. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 „Delovõje Ljudi“. Külas on Aljona Suržikova – eesti dokumentalist, kelle filme näidatakse nii kohalikel kui ka välismaistel filmifestivalidel, samuti ka Eesti ja välismaa telekanalites. 2013. aastal pälvis ta Eesti Kultuurkapitali noore filmitegija preemia. Lisaks on ta Käru majamuuseumi asutaja – seitse aastat tagasi müüs ta oma Lasnamäe korteri ja kolis koos perega Raplamaale, kus taastas vana maja ja tegi seal muuseumi.

Aljona dokfilmide tegelased on tema enda sõnul „alandatud ja solvatud“. Teiselt poolt, oma teleprojektides ta räägib hoopis edukatest inimestest: näiteks üks tema tehtud saatesari on pühendunud Lasnamäe elanikele, kes on läbi löönud mujal maailmas. Tema uus teleprojekt koosneb kohalike Vene taustaga ettevõtjate ja ühiskondlike tegelaste persoonilugudest.

Saates räägime sellest, miks käsitleb režissöör just neid teemasid, kuidas on korraldatud tänapäeval dokumentaalkino turg ning kuidas Aljona leiab rahastust oma loomingu jaoks. Saadet juhib Polina Volkova.

13.00–14.00 „Äripäeva fookuses“. Jätkame pooleljäänud juttu Taavi Madiberkiga, ettevõtte Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuhiga. Kui juba Dresdenis külas käia, siis jagus juttu kaheks saateks. Sel korral räägime laiemalt sellest, millisena näib Madiberkile distantsilt Eesti. Olles edukas tehnoloogiatööstur väga innovatiivselt alal, mida tuleks tema arvates Eestis teha, et edulood Eestit veelgi laiemalt defineerima hakkaks ning siinne majandus konkurentsivõimeline püsiks. Siinjuures oskab Madiberk Eestit kõige paremini võrrelda muidugi Saksamaaga, kuid ta mainib ka näiteks Hiinat või teisi Aasia riike. Kas ainult kõrgest rahva haridusest piisab, et olla majanduslikult edukas? Saatejuht on Linda Eensaar.

15.00–16.00 „Äripäeva TOP“. Saates tuleb seekord juttu siis ehitusmaterjalite tootjate käekäigust, muredest-rõõmudest ja tulevikust.

Stuudios on äsjase TOPi võitja ETS Nordi müügitiimi juht Einari Karm, Sakret OÜ tooteliinide spetsialist Rene Vinkler ning KPMG vandeaudiitor Ilja Fenenko.

Saatejuht on Meelis Mandel.

