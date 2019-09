Suhtekorraldusfirmade TOP: kommunikatsioon on teinud vägeva hüppe

Kommunikatsioonibüroo Hamburg ja Partnerid mitte ainult ei räägi, vaid teeb ära. Seda tõestab asjaolu, et nad jõudsid tänases Turunduse TOPis kommunikatsiooniettevõtete edetabelis esikohale. Nende pühendumuse keskmes on klient, tema huvid ja tulemused. Üheskoos leitakse ja luuakse sõnum ning antakse sellele tähendus ja nähtavus. Hannes Hamburg selgitas, mis kommunikatsiooniturul uut on ja mis samaks on jäänud.

Kommunikatsioonibüroo Hamburg ja Partnerid partneri Hannes Hamburgi sõnul on endiselt üheks väljakutseks rahvusvaheline koostöö.

Millised on peamised muutused kommunikatsiooniturul?