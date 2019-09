Swedbank: kodu taskukohasus Tallinnas halvenes

Tallinnas kasvasid elanike palgad kinnisvarahindade tõusuga võrreldes aeglasemalt. Foto: Liis Treimann

Tallinna eluaseme taskukohasus selle aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes, kuna pealinlaste palgakasv oli kinnisvarahindade tõusust aeglasem, näitab Swedbanki arvestus.

Kuigi esimesel poolaastal on taskukohasus eelmise aastaga võrreldes veidi halvenenud, on see 2016. ja 2017. aastatega üsna sarnasel tasemel, teatas pank. Tallinna korterite keskmise ruutmeetri hinna ja netopalga suhe püsib juba kuuendat aastat võrdlemisi stabiilsena – ühe ruutmeetri eest tuleb maksta 1,5kordne netopalk.