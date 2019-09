Swedbank tunnistas Rootsi ja Eesti järelevalvele puudujääke

Swedbank tunnistas Rootsi ja Eesti järelevalveametitele, et nende rahapesuvastases tegevuses on endiselt vajakajäämisi. Foto: Liis Treimann

Eile õhtul esitas Swedbank vastused Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonile seoses pangas läbiviidava kohapealse kontrolliga. Swedbank tunnistab, et pangal on endiselt vajakajäämisi.

Swedbank märgib, et mitu kahe riigi finantsjärelevalve asutuse tehtud tähelepanekut vastab panga enda järeldustele. Rootsi suurpank teatas, et on viimastel aastatel pidevalt täiustanud oma tugisüsteeme, protsesse ja meetodeid. Samuti on pank lõpetanud suhted klientidega, kes ei vasta kehtestatud reeglitele ega panga poliitikale.