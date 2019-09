Renditööjõuga nihverdamistele lõppu ei paista

Suve lõpus tõmmati kesise analüüsi tõttu pidurit seaduseelnõule, mis oleks tööandjatele pannud kohustuse tasuda renditööjõu maksud juhtudel, kui tööjõu vahendamise firma selle tegemata jätab. See aga ei tähenda, et tööandjad võimalikust maksukohustusest veel pääsenud on.

Maksumaksjate liidu juhatuse liikme ja rahandusministri Martin Helme nõuniku Lasse Lehise sõnul on rahandusministeerium renditööjõu maksustamise küsimuses aruteludesse takerdunud. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadiosaates „Poliitikute töölaud“ arutasid rahandusminister Martin Helme nõunik Lasse Lehis ja tööandjate keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron võimalike lahenduste üle, kuidas lõpetada musta renditööjõu kasutamine.