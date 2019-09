Digitaalses tulevikus on eduvõti pidev tagasiside

Kiirelt arenevas ja muutuvas maailmas on inimeste juhtimine järjest suurem väljakutse juhtidele ja meeskondadele. Digitaliseerimine, agiilsed meeskonnad ja protsessid, ettevõtete globaliseerumine, generatsioonide ja kultuuride paljusus ning mitmekesisus ühes meeskonnas seavad juhtidele väljakutseid nii oma eesmärkide elluviimisel kui ka oma rollide ja juhtimisstiili valikul.

Meeskonna koolitaja ja arendaja Jaanika Rannula

Meeskonna arendamine ja juhtimine on järjepidev töö oma inimestega. Ettevõtte saab areneda just sellisele tasemele, kus on ettevõtte töötajad.