Ratas: Eesti eelarvepoliitika on olnud liialt ühekülgne

Peaminister Jüri Ratase (pildil keskel) sõnul on leitud praeguses valitsuskoalitsioonis olulistes küsimustes hea tasakaal. Foto: LIIS TREIMANN

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas peatus Keskerakonna volikogu ees peetud kõnes riigieelarve kokkupanekul, mis on jõudnud valitsuses lõpusirgele. Ta toonitas, et Keskerakond ei ole unustanud erakorralise pensionitõusu vajalikkust ja tõdes, et Eesti peab saama lahti dogmaatilisest maksu- ja eelarvepoliitikast.

Ratas kinnitas erakonnakaaslastele, et uue nädala teisipäeval on Vabariigi Valitsusel plaanis riigieelarve eelnõu heaks kiita. Avalikuks saab eelnõu kolmapäeval, misjärel esitatakse see arutamiseks riigikogule.