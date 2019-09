Võõbu-Mäo teelõik on esimene averuse kandidaat

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas tänasel avalikul istungil avaliku ja erasektori koostöö (PPP) võimalusi ja kogemusi maanteede ehitamisel. Komisjoni istungile olid kutsutud rahandusminister Martin Helme ja riigikontrolör Janar Holm. Komisjoni esimees on Jürgen Ligi. Foto: LIIS TREIMANN

Valitsus tahab maanteede neljarajaliseks ehitamise pilootprojektiga välja tulla juba järgmisel aastal ning esimene tõenäoline kandidaat on praegu projekteeritav Võõbu-Mäo teelõik Tallinna–Tartu maanteel.

Selleks, et teid saaks avaliku ja erasektori koostöös (averus) koos ehitada, on vaja muuta seadust või võtta vastu juhend, viimasel puhul on raamistik Euroopa Komisjoni poolt laias laastus antud, rääkis rahandusminister Martin Helme riigikogu riigieelarve erikomisjoni avalikul istungil.