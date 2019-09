Maanteeameti juht: rahapakid maanteed ei ehita, vaja on poliitilist tahet

Ka siis, kui rahapakid laual oleksid, ei saaks mõne aastaga Eesti põhimaanteid neljarajaliseks ehitada. Lähipäevil aga selgub, kas jäädakse tammuma või minnakse kiirendatult edasi, ütles maanteeameti peadirektor Priit Sauk Äripäeva raadiosaates "Kuum tool".

Kuigi võib jääda mulje, et kõik toetavad põhimaanteede laiendamist, leidub alati selliseid, kes plaanile kaikaid kodaratesse loobivad, leiab maanteeameti peadirektor Priit Sauk. Foto: Andras Kralla

Maanteeamet esitas Sauki sõnul juba augusti lõpus valitsusele ettepanekud teehoiukava muudatusteks, mis annavad ametile tee-ehituses sihi ja kohustused 10–15 aastaks. "Seal me panime kirja, kuidas me näeme neljarajaliste teede arendamist kiirendatud korras. Meie nägemus oli, et see kestaks umbes aastani 2035. Jagasime selle aastate peale lahti, millistel maanteedel, millistel lõikudel, millises mahus me seda tööd tahame teha," selgitas Sauk.