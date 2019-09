Ettevõtjad ja tippjuhid annavad riigile teekaardi

Neljarajaliste põhimaanteede sotsiaalmajanduslik mõju oleks Eesti majandusele suur ning sellele on olemas ka otsustajate ja eliidi toetus, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva arvamusliidrite küsitlus kinnitab meie veendumust, et poliitikud on valimistest valimisteni kulutanud riigi suurimate maanteede väljaehitamise asjus asjatult aega, ja seeläbi tegelikult ka raha. Selmet otsida võimalusi, kuidas ühendusi rahastada ja välja ehitada, on agaralt otsitud põhjendusi, miks ja kuidas ei saa.