Ehitussektori aktiivsus räsib vanametalliäri

Ehitussektori jahtumine annab kohe tunda vanametalli hinnas Foto: Andras Kralla

Maailmas on üldise majandusaktiivsuse vähenemise tulemusel langenud nõudlus ehitusterase järgi, mis omakorda on pannud kukkuma vanametalli hinnad.

"Musta vanametalli hind on teinud viimase kuuga väga suure languse. Kui kliendid on harjunud hinnaga 150-200 eurot tonnist, siis praegu on juba 100 eurot peaaegu klientidele võimatu maksta," hoiatas Soome Kuusakoski Eesti tütarfirma ostujuht ja juhatuse liige Toomas Kollamaa Äriplaan 2020 konverentsil antud intervjuus.