Erik Laidvee: Venemaaga on kõik korras!

Eesti ja Venemaa vaheline kaubavedu raudteel näitab mullusega võrreldes sarnast kasvutempot, selgitas riigifirma juht Erik Laidvee. Foto: Veiko Tõkman

Kui eelmisel aastal kasvas Eesti Raudtee transiit Eesti ja Venemaa vahel veerandi võrra, siis tänavu on riigifirma kasv liikunud samas tempos.

"Meil on esimese kaheksa kuuga Venemaa transiit kasvanud 18 protsenti, möödunud aastal kasvas 25 protsenti. Nii et Venemaaga on kõik korras," ütles Äripäeva korraldatud majanduskonverentsil Äriplaan Eesti Raudtee juht Erik Laidvee.