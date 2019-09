Tõkked sisserännule: minister otsustab, kes tulla tohib

Uuest aastast kehtiva määruse järgi saavad pooled sisserändajatest elamisloa vaid juhul, kui Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhi Mart Helme juhitav siseministeerium kiidab selle heaks. Foto: Andras Kralla

Uuest aastast saavad ligi pooled välismaalastest elamisloa üksnes kaaluka avaliku huvi ja sissrände vastase Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhi Mart Helme juhtava siseministeeriumi heakskiidul. Pealegi keelab praegu kehtiv seadus avaliku huvi korras sisserändajatel Eestis töötada.

Uuest aastast on sisserände piirav on 1314, mis on sarnane möödunud aastatega. Küll on aga muutunud põhjused, mille alusel tähtajalisi elamislubasid väljastama hakatakse. Need hakkavad jagunema laias laastus kaheks: 664 elamisluba antakse välja Eestis töötamiseks ja 650 elamisluba jagatakse välja vaid kaaluka avaliku huvi korral.