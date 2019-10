Estravel näitab konkurendile koha kätte

Reisifirma Estravel otsustas konkurendi nörritamiseks teha võistleva ettevõttega praktiliselt identse kodulehe. Foto: Raul Mee

Kuidagi suutis väike reisifirma Woww.com sama sektori hiiglase Estraveli kandadele niimoodi astuda, et viimane otsustas kopeerida konkurendi veebilehe ja ärimudeli.

Woww.com OÜ on nelja-aastase tegutsemisaja vältel kasvatanud oma käibe üle 400 000 euro, ettevõtte nišš on n-ö grupiostud ehk siis pakutakse korraga üht reisi ja ainult siis, kui reisijate arv ka koos on. Küsimusi tekitab aga 98 miljoni eurose käibega Estravel, kelle vauu.ee kopeerib konkurendi veebilehe kõiki kujunduselemente.