Debatt: kuidas saada toit poes odavamaks?

Jürgen Ligi Foto: Raul Mee

Tänasel Kaubanduse Aastakongressil läks tuliseks vaidluseks selle üle, kuidas ja kas üldse oleks vaja Eesti toidupoodides hindu alla tuua. Kaupmeeste hinnangul on nende juurdehindlused tiheda konkurentsi tõttu niigi Euroopa Liidu ühed madalaimad ja seega aitaks hindu alla tuua vaid käibemaksulangetus.

Kongressi avadebati sisse juhatanud Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil tõi välja kõnekad faktid. Majanduskriis põhjustas Euroopa Liidus 2008.-2009. aastast alates üldise ja märgatava käibemaksumäärade tõusu, et riigikassat täita. Perioodil 2007 juuli – 2019 juuli ehk 12 aastaga on Euroopa Liidus toiduhinnad kasvanud keskmiselt 30% ringis. Eestis on sama näitaja aga 60% ehk hinnatõus on olnud kaks korda kiirem. Samal ajal paistab Eesti silma eriti kõrge toiduainete käibemaksu ja erisuste puudumisega.