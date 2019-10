Hea juht õpib ka liiklushuligaanidelt

Head juhti iseloomustab teadlikkus oma käitumise ja emotsioonide kohta ning ta suudab hinnata oma mõtete kvaliteeti, õppides ka lihtsatest, kõiki mõjutavatest olukordadest nagu näiteks pinged liikluses.

Kui iseend ei tunne, siis ei ole võimalik tunda ka oma alluvaid ega neid juhtida – just nii leidis poolesaja ettevõtte asutamise juures, sealhulgas Delfi ja Uus Maa, olnud Ville Jehe Äripäeva raadio saates „Juhi jutud“. Tema sõnul on kõige tähtsam hinnata oma mõtete kvaliteeti. „Soovitan mõttemootorisse suhtuda kui lapsepõlvesõpra, kes on sul kogu elu kaasas, kes räägib kogu aeg, kuid sa ei pea teda alati kuulama,“ märkis ta. „Las ta räägib, tähtis on olla teadlik oma mõtetest, emotsioonidest ja ümbritsevast keskkonnast.“