IKEA valis kaupluse asukohaks Rae valla, Heleniuse pakkumine jäi kõrvale

Augustis avati IKEA Eesti väljastuspunkt ja näidistesaal. Foto: LIIS TREIMANN

Rae vald ja IKEA valisid pärast pool aastat kestnud läbirääkimisi IKEA kaupluse asukohaks Kurna külas asuva 20 hektari suuruse krundi, kirjutab ERR.

Rae vallavanem Mart Võrklaeva sõnul leidis esimene kohtumine IKEA esindajatega aset umbes pool aastat tagasi. "Selle aja jooksul on kaalumisel olnud ka teisi valla omanduses olevaid kinnistuid, kuid ühiselt leidsime, et see võiks olla parim koht," selgitas Võrklaev ERRile.