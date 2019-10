Swedbanki tippjuht: kui koristama hakkad, ei tea kunagi, kui kaugele sellega tuleb minna

Eestis Swedbanki nõukogu esimehena esimesel visiidil viibiv Göran Persson. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eestis Swedbanki nõukogu esimehena esimesel visiidil viibiv Göran Persson ütles pressikonverentsil, et Eesti juhte ei ole ebaõiglaselt ametist maha võetud.

Sel nädalal sai teatavaks, et pank lõpetas töösuhte senise juhi Robert Kiti ja veel kahe endise juhtivtöötajaga. Vahel kõlab arvamus, et siinne juhatus on justkui bussi alla lükatud ja omal ajal tehti kõike toona kehtinud reeglite järgi. Persson ütles, et Rootsi tippjuhtide kohta räägitakse sama juttu, aga nad on siiski pidanud ametist lahkuma. „Olen kindel, et otsused juhtide kohta Rootsis ja Eestis põhinevad faktidel. Me ei aktsepteeri käitumist, mis varem on olnud. Nad ei ole bussi alla lükatud, meil on nüüd uus aeg ja me peame tegema puhastuse," lausus ta ja tõi näiteks, et lahkuma pidi ka endine juht Birgitte Bonnesen, olgugi et ta saavutas Swedbanki üle aegade parimad majandustulemused.