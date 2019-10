Suvilate hinnad languses

Suvila Peipsi järve ääres Foto: Raul Mee

Kinnisvarakuulutuste portaali Kinnisvara24.ee statistika näitab, et suvilate hinnad kerkivad kevadel ja langevad sügisel ning kõige suurem nõudlus on Harjumaal asuvate suvilate vastu.

Kinnisvara24 tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg ütles, et kuigi suvilate hinnad sügisel langevad, on ka valik võrreldes suve algusega väiksem. Tema sõnul on inimestel suurim huvi Harjumaal asuvate suvilate vastu, sageli ostetakse neid eesmärgiga ehitada krundile aastaringseks elamiseks sobiv eramu. Lisaks Harjumaale pakuvad Tammeoru sõnul inimestele huvi ka Eesti väikelinnade läheduses või rannikul asuvad suvemajad.