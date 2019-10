Eesti aasta ettevõte on Estonian Cell, noortest võitis Ampleri asutaja

AS Estonian Cell on Kundas asuv haavapuitmassi tehas, mis alustas tootmist 2006. aasta aprillis. Pildil Estonian Celli finantsdirektor ja juhatuse liige Siiri Lahe. Foto: Andras Kralla

Täna õhtul pärjati pidulikul auhinnagalal "Eesti parimad ettevõtted 2019" aasta ettevõtte tiitliga Kundas asuv puitmassi tehas AS Estonian Cell. Võitjad selgitati välja paljudes kategooriates.

EASi juhatuse liige Sigrid Harjo ütles, et tänavune aasta välisinvestor ja aasta ettevõte Estonian Cell on toonud Eesti majandusse üle 200 miljoni euro välisinvesteeringuid. "Just sellised välisinvesteeringud aitavad tuua Eestisse uusi teadmisi, luua uusi töökohti ning tõsta Eesti inimeste palku," ütles Harjo ning lisas, et kõiki võitjaid iseloomustab ambitsioonikus ja suunatus ekspordile, mis on meie majanduse arengu aluseks. Aasta ettevõte valiti EASi ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi "Ettevõtluse auhind" ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi "Konkurentsivõime edetabel" parimate seast.